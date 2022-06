Beach Volley, Mondiali Roma 2022: Benzi e Bonifazi si riscattano, Aravena/Dorguett ko in due set (Di domenica 12 giugno 2022) Davide Benzi e Carlo Bonifazi trovano il riscatto nel secondo match valevole per la Pool H dei Mondiali di Beach Volley di Roma 2022. La coppia italiana non incontra molti problemi e si sbarazza in due set 21-18 21-15 dei cileni Noe Aravena e Vicente Orlando Dorguett Torrealba, rilanciando prepotentemente le sue ambizioni in ottica passaggio del turno. Nel primo parziale le due squadre danno vita ad un bel botta e risposta, ma Benzi e Bonifazi controllano e si impongono 21-18. Il secondo set, invece, è nettamente a favore dei padroni di casa che, di fatto, non lasciano alcuno scampo agli sfidanti. In attesa della sfida tra i norvegesi Mol/C. Sorum e gli olandesi Luini/Penninga, gli azzurri salgono ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Davidee Carlotrovano il riscatto nel secondo match valevole per la Pool H deididi. La coppia italiana non incontra molti problemi e si sbarazza in due set 21-18 21-15 dei cileni Noee Vicente OrlandoTorrealba, rilanciando prepotentemente le sue ambizioni in ottica passaggio del turno. Nel primo parziale le due squadre danno vita ad un bel botta e risposta, macontrollano e si impongono 21-18. Il secondo set, invece, è nettamente a favore dei padroni di casa che, di fatto, non lasciano alcuno scampo agli sfidanti. In attesa della sfida tra i norvegesi Mol/C. Sorum e gli olandesi Luini/Penninga, gli azzurri salgono ...

