Trincerone est tra degrado e rifiuti

(Di sabato 11 giugno 2022) E’ passato appena un anno dall’inaugurazione delEst a Salerno. Era il 23 aprile 2021. Manca poco al voto amministrativo. “Da oggi, in un’area di 4800 mq compresa tra via Nizza e via Balzico, avremo una nuova piazza con 30 stalli di parcheggio auto a rotazione e superfici attrezzate per lo sport ed il tempo libero. Con questo nuovo tassello si perfeziona ulteriormente l’immagine della città che abbiamo concepito” è il commento del Sindaco Vincenzo Napoli. Presente all’inaugurazione anche il governatore ed ex sindaco Vincenzo De Luca il quale ha commentato. “Ci è voluto un po’ di tempo ma siamo arrivati alla conclusione anche se non è ancora finita. Si tratta di un’opera bellissima, abbiamo ricavato una piazza urbana al servizio del quartiere, una piccola area sportiva, un giardino per i bambini del quartiere”. Le famiglie salernitane ci hanno creduto ed ...

Trincerone Est già zona di degrado e pericolo: 13enne si ferisce con ferro arrugginito

Stavolta è un residente di Via cacciatore a segnalare cestini non svuotati da giorni e sacchetti per le deiezioni canine sparsi ovunque nell'area adiacente. Le denunce I residenti ...In ultimo abbiamo ottenuto anche la manutenzione del, dopo l'allagamento dello scorso giovedì . Lavoriamo - conclude Ventura - per il bene della città e dei cittadini: non ci fermiamo ... Trincerone Est già zona di degrado e pericolo: 13enne si ferisce con ferro arrugginito Non sono aiuole quelle del Trincerone est, ma un esempio indecoroso dell’assenza di manutenzione del verde pubblico e delle strade cittadine. Nel primo tratto, tra via de’ Principati e via Francesco P ...E’ passato poco più di un anno dall’inaugurazione del Trincerone Est a Salerno. Era il 23 aprile 2021. E da allora le famiglie salernitane hanno cominciato – come riporta oggi il quotidiano “Le Crona ...