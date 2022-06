SBK Misano, Bassani: "Questo quarto posto è un nuovo inizio" (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo un inizio di stagione complicato, Axel Bassani è tornato ad annusare l'aria buona delle posizioni di testa grazie al quarto posto ottenuto in Gara 1 a Misano . Misano, Bautista: "Mi sto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo undi stagione complicato, Axelè tornato ad annusare l'aria buona delle posizioni di testa grazie alottenuto in Gara 1 a, Bautista: "Mi sto ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? BAUTISTA CONQUISTA LA SUPERPOLE ? Toprak precede Rea in prima fila ? ?? SBK A MISANO ? Gara-1 alle 14.00 ???? ?… - motoblogit : SBK Misano: Bautista domina Gara-1, Rea e Rinaldi sul podio - gponedotcom : “Il Mondiale di Toprak non è ancora finito, basta vedere cosa accadde nel 2019. Oggi Alvaro ha sfruttato meglio di… - zazoomblog : SBK Misano Bautista: Mi sto divertendo in sella non penso al titolo - #Misano #Bautista: #divertendo #sella - motosprint : SBK Misano, Rea: “Toprak non è fuori dalla lotta mondiale, il 2019 insegna” -