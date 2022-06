Reddito di cittadinanza ai lavoratori stagionali, sì di De Luca al governo (Di sabato 11 giugno 2022) Cinquecento euro in più al mese ai percettori del Reddito di cittadinanza per chi decide di indossare i panni dello stagionale. La proposta arriva dal governatore della Campania Vincenzo De... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 giugno 2022) Cinquecento euro in più al mese ai percettori deldiper chi decide di indossare i panni dello stagionale. La proposta arriva dal governatore della Campania Vincenzo De...

Pubblicità

Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - marattin : Oggi sono stato in tv a parlare di inflazione, salario minimo, reddito di cittadinanza, transizione ecologica, prod… - elio_vito : In Italia in 19 milioni evadono le tasse ma il problema è il reddito di cittadinanza! Vero Renzi? - n_piera : RT @Luca_Gualtieri1: Sulla sinistra abbiamo la ripartizione provinciale dei percettori del #reddito di cittadinanza. Sulla destra abbiamo l… - PCossu : RT @LucillaMasini: Miracolo a Roma: 200 netturbini AMA guariscono in una notte, dopo una visita fiscale. Ma gli sfaticati sono quelli che p… -