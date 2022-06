Per l’agroalimentare servono più interventi strutturali. Parola di Prandini (Coldiretti) (Di sabato 11 giugno 2022) Gli effetti del conflitto in corso tra Russia e Ucraina si stanno facendo sentire sulle nostre filiere agroalimentari. Dopo l’aumento dei costi che ha accompagnato la faticosa uscita dalla pandemia di Covid- 19, la guerra ha portato nuovi e più pesanti rincari. Un mix esplosivo che sta mettendo a dura prova la tenuta di intere porzioni della nostra agricoltura, anche in ragione del tradizionale squilibrio dei poteri negoziali che attraversa la filiera agroalimentare e vede, specie in momenti come questi, i produttori agricoli particolarmente penalizzati. Il sistema agroalimentare italiano è uno dei più performanti al mondo con un export che nell’anno appena trascorso ha superato i cinquanta miliardi, un balzo che ha permesso di superare anche i livelli pre-pandemia ma che oggi vede la sua parte più distintiva, l’agricoltura, troppo esposta ai rialzi dei costi di fattori fondamentali ... Leggi su formiche (Di sabato 11 giugno 2022) Gli effetti del conflitto in corso tra Russia e Ucraina si stanno facendo sentire sulle nostre filiere agroalimentari. Dopo l’aumento dei costi che ha accompagnato la faticosa uscita dalla pandemia di Covid- 19, la guerra ha portato nuovi e più pesanti rincari. Un mix esplosivo che sta mettendo a dura prova la tenuta di intere porzioni della nostra agricoltura, anche in ragione del tradizionale squilibrio dei poteri negoziali che attraversa la filiera agroalimentare e vede, specie in momenti come questi, i produttori agricoli particolarmente penalizzati. Il sistema agroalimentare italiano è uno dei più performanti al mondo con un export che nell’anno appena trascorso ha superato i cinquanta miliardi, un balzo che ha permesso di superare anche i livelli pre-pandemia ma che oggi vede la sua parte più distintiva, l’agricoltura, troppo esposta ai rialzi dei costi di fattori fondamentali ...

