Nations League, Ucraina ok a Lodz: 3-0 all’Armenia (Di sabato 11 giugno 2022) Archiviata definitivamente la delusione per l’esclusione dal Mondiale, l’Ucraina vince la seconda partita consecutiva in Nations League e lo fa per 3-0 contro l’Armenia sul neutro di Lodz. Dopo l’1-0 all’Irlanda, l’Ucraina trova altri tre punti e il punteggio pieno del gruppo 1 di Lega B, Il primo squillo è dell’Ucraina: Malinovskyi si coordina dalla distanza al 22? e sfiora la traversa. La formazione di Petrakov ci prova dalla distanza e il secondo tiro da fuori è di Tsygankov, Yurchenko blocca in due tempi a fatica. Se il primo tempo sembra confermare il problema del gol di Yaremchuk e compagni, la ripresa offre segnali importanti al Ct. La svolta arriva al 61?: Karavaev sfonda sulla destra e crossa indietro per Malinovskyi che ha tutto il tempo per controllare e indirizzare la ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Archiviata definitivamente la delusione per l’esclusione dal Mondiale, l’vince la seconda partita consecutiva ine lo fa per 3-0 contro l’Armenia sul neutro di. Dopo l’1-0 all’Irlanda, l’trova altri tre punti e il punteggio pieno del gruppo 1 di Lega B, Il primo squillo è dell’: Malinovskyi si coordina dalla distanza al 22? e sfiora la traversa. La formazione di Petrakov ci prova dalla distanza e il secondo tiro da fuori è di Tsygankov, Yurchenko blocca in due tempi a fatica. Se il primo tempo sembra confermare il problema del gol di Yaremchuk e compagni, la ripresa offre segnali importanti al Ct. La svolta arriva al 61?: Karavaev sfonda sulla destra e crossa indietro per Malinovskyi che ha tutto il tempo per controllare e indirizzare la ...

