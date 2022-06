Movida, controlli a Napoli della polizia locale: multe a 5 locali (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – controlli della polizia locale lungo le strade della Movida a Napoli. Le verifiche della Municipale hanno interessato 49 esercizi dislocati sull’intero territorio cittadino. Nella zona di Chiaia cinque locali sono stati sanzionati perché accessibili al pubblico oltre l’orario previsto dall’Ordinanza Sindacale. Dai controlli di polizia Amministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori n. 9 verbali, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per la gestione illecita dei rifiuti. Per contrastare le criticità registrate in piazza Garibaldi, la polizia locale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutilungo le strade. Le verificheMunicipale hanno interessato 49 esercizi dislocati sull’intero territorio cittadino. Nella zona di Chiaia cinquesono stati sanzionati perché accessibili al pubblico oltre l’orario previsto dall’Ordinanza Sindacale. DaidiAmministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori n. 9 verbali, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per la gestione illecita dei rifiuti. Per contrastare le criticità registrate in piazza Garibaldi, la...

anteprima24 : ** #Movida, controlli a ##Napoli della polizia locale: multe a 5 #Locali ** - infoitinterno : Roma. Trastevere. Controlli dei Carabinieri durante la movida. In manette un 25enne, sorpreso a cedere cocaina su P… - CronacheCittadi : New post: Roma. Trastevere. Controlli dei Carabinieri durante la movida. In manette un 25enne, sorpreso a cedere co… - CatelliRossella : Controlli dei carabinieri nei locali, un lavoratore su cinque in nero, chiusi tre locali della movida… - InformaCalabria : #Cronaca - Controlli durante il fine settimana, per contrastare la criminalità diffusa e vigilare sulla movida nell… -

Incontro sulla sicurezza, Di Giuseppantonio: 'Fossacesia località balneare tranquilla' La presenza delle forze dell'ordine è tale che i controlli sono al massimo livello e smentiscono le ... "Fossacesia è diventata una delle località preferite dai giovani, che con la cosiddetta movida la ... Trastevere, controlli dei carabinieri durante la movida La scorsa serata, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi del Gruppo di Roma, hanno eseguito una serie di controlli nello storico quartiere, mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. I Carabinieri hanno fermato un 25enne I Carabinieri hanno fermato un 25enne sorpreso su Ponte Sisto mentre ... La Provincia Pavese Spacciava cocaina ai giovani, puscher della movida arrestata dalla Squadra Mobile La droga nascosta dalla 40enne in un secchio di pittura, in una stanza in ristrutturazione della casa. Lì i poliziotti hanno trovato 142 grammi di droga e un bilancino di precisione ... Movida, pioggia di ordinanze su orari e consumi “Non è per niente facile trovare il giusto equilibrio, mettere d'accordo tutti, e garantire controlli adeguati”, spiega il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che, oltre all'ordinanza sugli orari per la ... La presenza delle forze dell'ordine è tale che isono al massimo livello e smentiscono le ... "Fossacesia è diventata una delle località preferite dai giovani, che con la cosiddettala ...La scorsa serata, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi del Gruppo di Roma, hanno eseguito una serie dinello storico quartiere, mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. I Carabinieri hanno fermato un 25enne I Carabinieri hanno fermato un 25enne sorpreso su Ponte Sisto mentre ... L’assessore Scardillo «Al via controlli serrati sulla movida serale» La droga nascosta dalla 40enne in un secchio di pittura, in una stanza in ristrutturazione della casa. Lì i poliziotti hanno trovato 142 grammi di droga e un bilancino di precisione ...“Non è per niente facile trovare il giusto equilibrio, mettere d'accordo tutti, e garantire controlli adeguati”, spiega il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che, oltre all'ordinanza sugli orari per la ...