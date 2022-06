Milano, rissa a sprangate nelle case popolari. Tre feriti, tra cui un bambino (Di sabato 11 giugno 2022) di 2 anni. Necessarie forze di polizia in tenuta anti sommossa Dopo giorni di forti tensioni, nella tarda serata di ieri, 10 giugno, presso le case popolari di via Bolla, quartiere Gallaratese, è scoppiata una maxi rissa. Coinvolte almeno sessanta persone tra inquilini regolari e abusivi armate di spranghe, bombe carta e bastoni. Il bilancio finale è pesante. Sono tre i feriti: una donna di 44 anni, un ragazzino di 17 e un bambino di 2 anni. Tutti e tre di nazionalità straniera, romeni nello specifico. Soccorsi al San Carlo con contusioni e ferite lievi. Leggi anche: MARIUPOL, I CORPI DELLE VITTIME BUTTATI nelle DISCARICHE COME RIFIUTI COMUNI Ci sono volute più di due ore per sedare la rissa e un impiego di forze di polizia notevole. In un primo momento sono ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) di 2 anni. Necessarie forze di polizia in tenuta anti sommossa Dopo giorni di forti tensioni, nella tarda serata di ieri, 10 giugno, presso ledi via Bolla, quartiere Gallaratese, è scoppiata una maxi. Coinvolte almeno sessanta persone tra inquilini regolari e abusivi armate di spranghe, bombe carta e bastoni. Il bilancio finale è pesante. Sono tre i: una donna di 44 anni, un ragazzino di 17 e undi 2 anni. Tutti e tre di nazionalità straniera, romeni nello specifico. Soccorsi al San Carlo con contusioni e ferite lievi. Leggi anche: MARIUPOL, I CORPI DELLE VITTIME BUTTATIDISCARICHE COME RIFIUTI COMUNI Ci sono volute più di due ore per sedare lae un impiego di forze di polizia notevole. In un primo momento sono ...

