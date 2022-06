Milan, è «scontro» tra Elliott e Blue Skye: Salvatore Cerchione si dimette dal Cda (Di sabato 11 giugno 2022) Cerchione denuncia in una lettera le “gravi lacune informative” rispetto a molti temi fra cui “la direzione e coordinamento e l’opacita’ e anomali caratteristiche” del processo di vendita del Milan a RedBird Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 giugno 2022)denuncia in una lettera le “gravi lacune informative” rispetto a molti temi fra cui “la direzione e coordinamento e l’opacita’ e anomali caratteristiche” del processo di vendita dela RedBird

