Mercato Milan – Raspadori | “Futuro? Non lo so | ma mi sento pronto”

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - ducciosiena : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan – #Raspadori: “Futuro? Non lo so, ma mi sento pronto” #ACMilan #SempreMilan - danielebottos : RT @farted94: @Dottor_Strowman La narrazione del mercato del Milan è un noia mortale, si parla solo di rilanci a Botman e avvicinamento a S… -

Il serbo, con il contratto in scadenza nel 2023, è un obiettivo importante del club nerazzurro visto il pressing del Psg perSkriniar . Il centrale difensivo nerazzurro è incedibile per la ...Commenta per primo Ildell'Inter si muove anche in difesa. Il primo obiettivo è sempre Gleison Bremer , ma il ... A una condizione: che in uscita venga sacrificato uno traSkriniar e ...Uno degli attaccanti accostati al Milan parla del suo futuro, dichiarando di essere pronto al grande salto. Sul giocatore c'è anche la Juve ..."Milan, un rinnovo ferma l'altro con Maldini e Massara bloccati" scrive Tuttosport oggi in edicola. In casa rossonera in questo momento è tutto bloccato in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara: "Al ...