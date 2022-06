Marina Militare, Fico: “Grazie al corpo per coraggio, passione e umanità” (Di sabato 11 giugno 2022) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione della Giornata della Marina Militare: “Nel giorno in cui la Marina Militare italiana celebra la sua festa, desidero ringraziare le donne e gli uomini di questo corpo per la dedizione con cui quotidianamente adempiono al proprio dovere. Professionalità, coraggio, passione e grande umanità da sempre contraddistinguono l’impegno della Marina nella salvaguardia del territorio e delle sue coste, nella protezione della vita umana in mare e della libertà di navigazione. Rinnovo dunque a tutto il personale i miei più sinceri sentimenti di apprezzamento e profonda gratitudine per il fondamentale contributo offerto alla ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati, Roberto, in occasione della Giornata della: “Nel giorno in cui laitaliana celebra la sua festa, desidero ringraziare le donne e gli uomini di questoper la dedizione con cui quotidianamente adempiono al proprio dovere. Professionalità,e grandeda sempre contraddistinguono l’impegno dellanella salvaguardia del territorio e delle sue coste, nella protezione della vita umana in mare e della libertà di navigazione. Rinnovo dunque a tutto il personale i miei più sinceri sentimenti di apprezzamento e profonda gratitudine per il fondamentale contributo offerto alla ...

Pubblicità

Agente_Lisa : Il passaggio dell'Amerigo Vespucci è sempre uno spettacolo Eccola avvistata dalla volante del commissariato di Rapa… - PucciarelliLega : Grazie a uomini e donne della Marina Militare e delle nostre Forze Armate per tutto l’impegno, la professionalità e… - PucciarelliLega : Complimenti ancora alla nostra Marina Militare per l’intervento di Nave Grecale in supporto a due motopesca italian… - Newsinunclick : Rosato (IV): “Grazie a donne e uomini della Marina Militare per il lavoro” - AntonellaColoru : RT @mazzeoantonio: E la Marina Militare italiana va alla guerra in #Ucraina Al Corriere della sera l'ammiraglio Enrico Credendino annuncia… -