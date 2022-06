LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Mark Donovan prova ad andarsene da solo in salita (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DEL Delfinato 15.23 Nel gruppo è la Jumbo-Visma di Wout van Aert a fare un’andatura regolare. 15.21 Intanto c’è da segnalare anche il ritiro di Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM). Abandon de @mozzi4734 (@BBHOTELS KTM) @mozzi4734 (@BBHOTELS KTM) abandons. #Dauphiné — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022 15.19 Mark Donovan (Team DSM) ha 20” su Andrey Amador (Ineos-Grenadiers), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Omer Goldstein (Israel – Premier Tech), Carlos Verona (Movistar Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Gregor Mühlberger (Movistar Team), Victor Lafay (Cofidis), Toms Skunjins (Trek – Segafredo), Andres ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEL15.23 Nel gruppo è la Jumbo-Visma di Wout van Aert a fare un’andatura regolare. 15.21 Intanto c’è da segnalare anche il ritiro di Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM). Abandon de @mozzi4734 (@BBHOTELS KTM) @mozzi4734 (@BBHOTELS KTM) abandons. #Dauphiné — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11,15.19(Team DSM) ha 20” su Andrey Amador (Ineos-Grenadiers), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Omer Goldstein (Israel – Premier Tech), Carlos Verona (Movistar Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Gregor Mühlberger (Movistar Team), Victor Lafay (Cofidis), Toms Skunjins (Trek – Segafredo), Andres ...

