Inghilterra-Italia in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Nations League 2022 2023

L'Italia di Roberto Mancini si confronterà con l'Inghilterra nella circostanza della terza giornata dei gironi della Nations League 2022/2023. Ecco la rivincita della finale degli Europei, seppur con minor valore specifico, tra azzurri e inglesi, con i primi in buon momento di forma e i secondi ancora alla ricerca del primo successo nella competizione; dopo il pari con la Germania e la vittoria contro l'Ungheria, l'Italia cerca continuità contro la forte Inghilterra sul palcoscenico dello stadio del Wolverhampton. Impegno in trasferta quindi per i talenti nostrani, pronti a far valere le loro caratteristiche contro i britannici. L'incontro di riferimento, sopra menzionato, è in programma a partire dalle ore 20.45

