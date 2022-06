In ginocchio e tre colpi in testa: Nevila, è stata un’esecuzione (Di sabato 11 giugno 2022) L’unico indiziato dei due femminicidi non risponde alle domande del giudice. Intanto la ministra Cartabia avvia accertamenti sui ritardi della carcerazione Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 11 giugno 2022) L’unico indiziato dei due femminicidi non risponde alle domande del giudice. Intanto la ministra Cartabia avvia accertamenti sui ritardi della carcerazione

Pubblicità

enricamagri : @sorarestudio @SkySport Se a 41 anni non capisci,dopo che nel giro di un anno ti hanno aperto il ginocchio per tre… - iltirreno : OMICIDI DI SARZANA - L’unico indiziato dei due femminicidi non risponde alle domande del giudice. Intanto la minist… - MewGulfFCItaly : [TRAD. CANZONE] ? Quindi conto fino a tre e mi metto in ginocchio (1 ginocchio) e ti chiedo tesoro onestamente ? (O… - sportli26181512 : Inter, infortunio Skriniar: stop di almeno venti giorni: Confermate le impressioni del post-gara: il problema del c… - Alfio30538482 : Non saprei scegliere... né tra i tre acquisti, né tra il ginocchio dx e quello sn....?????? -