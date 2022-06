I look più glamour di Benedetta Porcaroli (Di sabato 11 giugno 2022) Il pubblico di Netflix avrà sicuramente conosciuto Benedetta Porcaroli per Baby, ma l’attrice ha recitato anche al cinema in film come La scuola cattolica e Perfetti sconosciuti. Sul red carpet ama indossare capi Gucci. Benedetta Porcaroli è il volto delle attrici italiane della generazione Z. Classe 1998, ha dato prova del suo talento sin dai tempi di Tutto può succedere, serie TV in onda su Rai 1. All’epoca ha interpretato Federica Ferraro per ben tre anni e, forte di quel successo, è poi arrivata per la prima volta al cinema con Perfetti sconosciuti, film di Paolo Genovese. Ma la popolarità è arrivata grazie a Netflix. Ha recitato come co-protagonista in Baby al fianco di Alice Pagani per tre stagioni e, una volta chiusasi quella parentesi, si è avvicinata ancor di più al cinema. Benedetta ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 giugno 2022) Il pubblico di Netflix avrà sicuramente conosciutoper Baby, ma l’attrice ha recitato anche al cinema in film come La scuola cattolica e Perfetti sconosciuti. Sul red carpet ama indossare capi Gucci.è il volto delle attrici italiane della generazione Z. Classe 1998, ha dato prova del suo talento sin dai tempi di Tutto può succedere, serie TV in onda su Rai 1. All’epoca ha interpretato Federica Ferraro per ben tre anni e, forte di quel successo, è poi arrivata per la prima volta al cinema con Perfetti sconosciuti, film di Paolo Genovese. Ma la popolarità è arrivata grazie a Netflix. Ha recitato come co-protagonista in Baby al fianco di Alice Pagani per tre stagioni e, una volta chiusasi quella parentesi, si è avvicinata ancor di più al cinema....

