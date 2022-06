Genova | tirano un cocktail a Bassetti | fa intervenire i Carabinieri | l’Italia non tutela i medici | dice

(Di sabato 11 giugno 2022) Unrovesciato addosso e il medico genovese Matteoha fattole Forze dell’Ordine. A suo dire lo Stato italiano non fa abbastanza perrlo. Ennesimo episodio spiacevole ai danni di Matteo, direttore delle malattie Infettive presso il Policlinico San Martino di. Da due anni o poco meno, il medico è L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Adnkronos

Lo denuncia Matteo Bassetti , direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di, raccontando su Facebook l'aggressione subita ieri sera, in un locale, da parte di ...... uno di questi è sicuramente l'infettivologo del San Martino di, Matteo Bassetti . Si tratta ... quando all'improvviso da dietro due individui, pare una coppia, gliaddosso un cocktail con ... Bassetti aggredito, no-vax gli tirano cocktail addosso: "Assassino" Lo denuncia Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, raccontando su Facebook l’aggressione subita ieri sera, in un locale, da parte di una ...GENOVA – L’infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato aggredito da una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in un locale di Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la m ...