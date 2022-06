È in radio il nuovo singolo di Camellini “Bum Bum” (Di sabato 11 giugno 2022) foto di Daniel PassarelliMILANO – Dal 10 giugno è in radio il nuovo singolo di Camellini “Bum Bum” (Molto Pop) disponibile in digitale, brano fresco, estivo, reggaeton. “Bum Bum”, scritto con Alex Bagnoli, parla della voglia di fuggire dalla quotidianità in cerca di una relazione piena di intese e di adrenalina. La musica si ispira al pop latino e americano, mentre il testo descrive i giovani e la loro voglia di trasgredire. “Ho scelto di scrivere questo brano perché racconta di una mia relazione, ormai passata, in cui avevo bisogno di novità – racconta Camellini – mi mancavano il divertimento, il sesso, la voglia di evadere dalla quotidianità. Capita che un giorno, tramite una cerchia di amici, incontro la ragazza che sarebbe stata in grado di portarmi altrove, che in un gioco di sguardi ha creato ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) foto di Daniel PassarelliMILANO – Dal 10 giugno è inildi“Bum Bum” (Molto Pop) disponibile in digitale, brano fresco, estivo, reggaeton. “Bum Bum”, scritto con Alex Bagnoli, parla della voglia di fuggire dalla quotidianità in cerca di una relazione piena di intese e di adrenalina. La musica si ispira al pop latino e americano, mentre il testo descrive i giovani e la loro voglia di trasgredire. “Ho scelto di scrivere questo brano perché racconta di una mia relazione, ormai passata, in cui avevo bisogno di novità – racconta– mi mancavano il divertimento, il sesso, la voglia di evadere dalla quotidianità. Capita che un giorno, tramite una cerchia di amici, incontro la ragazza che sarebbe stata in grado di portarmi altrove, che in un gioco di sguardi ha creato ...

