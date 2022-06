Corruzione: Procura chiede l'immediato per consigliere sardo (Di sabato 11 giugno 2022) La Procura di Cagliari ha chiesto il giudizio immediato nei confronti del consigliere regionale del gruppo Misto Valerio De Giorgi, 57 anni, finito ai domiciliari a fine marzo su ordine del gip ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Ladi Cagliari ha chiesto il giudizionei confronti delregionale del gruppo Misto Valerio De Giorgi, 57 anni, finito ai domiciliari a fine marzo su ordine del gip ...

Pubblicità

sardanews : Corruzione: Procura chiede l'immediato per consigliere sardo - Sardegna - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Si conclude con tre condanne d una assoluzione il processo di primo grado dell’operazione «Ottavo Cerchio» che nel 2020 fece eme… - QdSit : Si conclude con tre condanne d una assoluzione il processo di primo grado dell’operazione «Ottavo Cerchio» che nel… - CordelGiorno : L'accusa è di non aver depositato nel 2021 prove che avrebbero minato la credibilità dei testimoni contro Eni nel p… - ilriformista : De Pasquale e Spadaro non avrebbero depositato prove potenzialmente favorevoli agli imputati nel processo per corru… -