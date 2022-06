Coppa del Mondo canoa slalom | De Gennaro è argento nel K1

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Sofi nella storia! ?? Con il successo a Pesaro Sofia Raffaeli ha fatto suo il trofeo all-around di Coppa del Mondo.… - Eurosport_IT : Imprese ne abbiamo? Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri prima e seconda nel concorso generale individuale di Coppa… - ItaliaTeam_it : Sofi e Mile, è doppiettaaaaaaaa! ?? Straordinaria impresa di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri a Pesaro, rispetti… - miki_gio : RT @TizRicc: Di Bartolomei ?? Pruzzo. Candela ?? Totti. Vucinic ?? Perrotta. Mancini ?? Zaniolo. Un momento prima di un gol decisivo per un… - 5emme8 : @SILVIALUCISANO Non si è inginocchiato era seduto sulla coppa del cesso e stava cagando -

I 50 anni dellaMondo di calcio e i 40 della vittoria azzurra al Mundial si sposano a Volandia in un evento imperdibile. Da domani e fino al 31 ottobre, con un affaccio ai prossimi Mondiali in Qatar, ...Secondo successo stagionale nellaMondo di mountain bike per Camille Balanche, che ha vinto il downhill di Leogang davanti alla francese Myriam Nicole, campionessamondo in carica, e all'italiana Eleonora Farina. La ...L’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2022 di pentathlon moderno centra il nono posto nella finale femminile con l’unica azzurra ancora in gara, ovvero Francesca Tognetti (Carabinieri), che ...Sport - Continua lo scandalo per gli scontri prima di Real-Liverpool del 28 maggio. Ancora sotto accusa l'organizzazione. La Francia teme per i prossimi grandi eventi sportivi, dalla Coppa del mondo ...