CdS – lo slovacco priorità per Campos”

(Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 18:38:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere dello Sport: La stagione si è conclusa da meno di un mese, ma in casa Psg le grandi manovre per il futuro sono iniziate da tempo. L'ennesima delusione in Champions League, con l'eliminazione agli ottavi contro il Real Madrid futuro campione, ha spinto la società a operare la rivoluzione, ma fuori dal campo. Psg, Luisè già al lavoro Se infatti la rosa ripartirà dal rinnovo di Kylian Mbappé e da un attacco difficilmente migliorabile, è ufficiale l'arrivo di Luis, dirigente portoghese ex Lille, con un passato anche al Monaco, che prenderà in sostanza il posto di Leonardo, ma che manterrà il proprio posto da consulente esterno con Antero Henrique nel ruolo di direttore sportivo.