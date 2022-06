Calcio: il Bayern prende Gravenberch, talento Ajax (Di sabato 11 giugno 2022) Altro colpo di mercato del Bayern Monaco. Il club bavarese ha di fatto chiuso l'acquisto di Ryan Gravenberch, 20enne centrocampista dell'Ajax che è gia nel giro della nazionale olandese. Lo riporta il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Altro colpo di mercato delMonaco. Il club bavarese ha di fatto chiuso l'acquisto di Ryan, 20enne centrocampista dell'che è gia nel giro della nazionale olandese. Lo riporta il ...

