ASCOLTI TV 10 GIUGNO 2022: CON IL CUORE, NEW AMSTERDAM, QUARTO GRADO, EID VS L’ULTIMA DI P5 (Di sabato 11 giugno 2022) Con il CUORE Nel Nome di Francesco ASCOLTI TV 10 GIUGNO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 – xReferendum 2022 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti (R) – xCon il CUORE Nel Nome di Francesco – x x x xTv7 – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – xNew AMSTERDAM – x x x xTg5 – ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 11 giugno 2022) Con ilNel Nome di FrancescoTV 10· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 – xReferendum– xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti (R) – xCon ilNel Nome di Francesco – x x x xTv7 – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – xNew– x x x xTg5 – ...

Pubblicità

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 10 giugno 2022: Con il cuore nel nome di Francesco, New Amsterdam 4, Il cosmo sul comò, Quarto G… - infoitcultura : Ascolti tv 8 giugno 2022 analisi: è il momento di Raoul Bova. Non è “L’Ora” di Santamaria e la fiction di Canale5 p… - infoitcultura : Ascolti Tv 9 giugno 2022 analisi: Terence Hill batte Enrico Papi, l’altro replicante. Bene Del Debbio con la Meloni… -