Ucraina, Putin si paragona a Pietro il Grande. Kiev: “Armi o perderemo” (Di venerdì 10 giugno 2022) Tre mesi e mezzo dopo aver invaso l’Ucraina, Putin si paragona a Pietro il Grande: “Per noi scontro vitale come ai tempi dello zar“. La guerra sembra giunta un tornante drammatico: Kiev teme di perdere il Donbass se non arrivano Armi pesanti dall’Occidente. Nei commenti rilasciati alle tv russe in occasione del 350° anniversario dalla nascita di Pietro il Grande, giovedì 9 giugno, il presidente russo Putin si è paragonato allo zar. Ha tracciato un parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due imprese storiche gemelle per riconquistare terre russe perdute. “È ovvio che dobbiamo difenderci, combattere” ha detto Putin. “Abbiamo appena visitato la mostra dedicata al 350° ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Tre mesi e mezzo dopo aver invaso l’siil: “Per noi scontro vitale come ai tempi dello zar“. La guerra sembra giunta un tornante drammatico:teme di perdere il Donbass se non arrivanopesanti dall’Occidente. Nei commenti rilasciati alle tv russe in occasione del 350° anniversario dalla nascita diil, giovedì 9 giugno, il presidente russosi èto allo zar. Ha tracciato un parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due imprese storiche gemelle per riconquistare terre russe perdute. “È ovvio che dobbiamo difenderci, combattere” ha detto. “Abbiamo appena visitato la mostra dedicata al 350° ...

