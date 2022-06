(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “Il perdurare di una campagna diffamatoria circa una presunta attività dida parte della comunità di(in realtà inesistente), mi ha convinto a chiedere al Dis di declassificare il tanto evocato ed equivocato Bollettino sulla disinformazione che avrebbe ispirato il noto articolo apparso sul Corriere della Sera". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in una nota interviene con durezza sulla cosiddetta lista 'filo-Putin', difendendo a spada tratta il lavoro dell'che non ha esercitato "" - assicura- nonostante l'ombra di "". "Il Bollettino, ...

... ma Francoha smentito l'esistenza di un dossier dei servizi segreti inviato al Comitato ...universitaria europea dopo aver firmato una lettera in supporto all'invasione dell'. Il ......sia dal presidente del Copasir Adolfo Urso sia dal sottosegretario alla sicurezza Franco... 7 luoghi comuni da sfatare sulla crisi tra Russia eDall'imbattibilità di Putin per via del ... Ucraina: Gabrielli, 'nessun dossieraggio da intelligence, stop a infamanti sospetti' Condividi questo articolo:Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Il perdurare di una campagna diffamatoria circa una presunta attività di dossieraggio da parte della comunità di intelligence (in realtà inesiste ...All’Ucraina e non solo. L’unico soggetto delegato ... intende anche rispondere al suo ex capo della Polizia Franco Gabrielli che, diventato sottosegretario alla Presidenza con delega ai ...