Tennis | Matteo Berrettini | “Ho espresso il mio meglio per vincere contro Sonego | difficile giocare contro di lui”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il derby tricolore ha sorriso a. Il n.10 del mondo ha sconfitto Lorenzo(n.32 ATP) nel match valido per i quarti di finale dell’ATP di Stoccarda. Sull’erba tedesca il romano ha saputo rimontare e prevalere con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e 19 minuti di partita. Un match non facile perper la bravura diche soprattutto nel primo parziale haun grande, mettendo in mostra anche dei colpi spettacolari. Inoltre i due sono grandi amici eun avversario che conosce bene pregi e difetti è un’ulteriore criticità. “E’ stata una partita complicata perché Lorenzo (ndr.) ha giocato molto bene nel primo set e ci ho messo un po’ a ...

Eurosport_IT : Derby italiano a Stoccarda: chi va in semifinale? ???? Scopri di più: - fra_sessa : Matteo c'è. #Berrettini @Gazzetta_it - OA_Sport : #TENNIS Matteo Berrettini si gode la vittoria nel derby contro Sonego a #Stoccarda e si pensa alla semifinale - nemo0703 : dopo anni di latitanza Il tennis italiano sta ritornando alla ribalta. Grazie Matteo B - Lizzie_B90 : RT @federtennis: ?? SUPER MATTEO ?? #Berrettini si aggiudica il derby ???? con Sonego 3-6 6-3 6-4 e centra per la 2ª volta la semifinale di S… -

