Omicidi di Sarzana | ' Perché Bedini non era in carcere?' | accertamenti del ministero

Le indagini e, nel riquadro, Daniele Bedini Per approfondire : Articolo :di, il caso della pistola calibro 22 rubata a Massa Carrara Articolo :, Bedini indagato anche per l'omicidio della trans Camilla Articolo :, Nevila Pjetri uccisa con ...... il falegname di 32 anni arrestato per l'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta di 35 anni il cui corpo è stato trovato domenica sul greto del torrente Parmignola a Marinella die indagato ...indagato per gli omicidi di Navila Pjietri, 35 anni, e di Carlo Bertolotti, transessuale di 43 anni, avvenuti a Sarzana e forse collegati l'uno all'altro. Il giovane avrebbe dovuto trovarsi in carcere ...Nel pomeriggio si terrà l’interrogatorio del 32enne, ripreso dalle telecamere di sorveglianza nei luoghi del primo e del secondo omicidio ...