“Olivera o Mario Rui?” | l’agente annuncia chi sarà il titolare!

(Di venerdì 10 giugno 2022)Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo e, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” dei suoi assistiti. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato Napoli,(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images): chiil titolare del Napoli?Giuffredi ha fatto il punto della situazione dei suoi assistiti in casa Napoli. Oltre a quelli di Matteo Politano e di Giovanni Di Lorenzo, il procuratore cura anche gli interessi di. Il terzino azzurro ha un contratto in scadenza nel 2025 (firmato due anni fa). Salvo clamorose offerte, resterà al Napoli anche la prossima stagione. “Di ...

Pubblicità

Paroladeltifoso : Napoli, l’ag. di Mario Rui: “Titolare anche con Olivera? La verità..” - Diego31883 : RT @kisskissnapoli: Giuffredi a Radio Goal: 'Politano o Bernardeschi? Preferisco sempre i miei giocatori. Parisi? Non verrà al Napoli, gli… - kisskissnapoli : Giuffredi a Radio Goal: 'Politano o Bernardeschi? Preferisco sempre i miei giocatori. Parisi? Non verrà al Napoli,… - Peppe0017 : @davide_luise ospina(cragno/vicario con la promessa che l'anno prossimo sarà il titolare ) di Lorenzo(zanoli) kk( i… - ilsalicefelice : @davide_luise Meret/Sirigu Di lo /zanoli Olivera/Mario Anguissa/lobo Soler /zielinski Lozano/Elmas Kvara/ zerbi… -

TUTTO mercato WEB

Se sarà ancora titolare La logica dice che il titolare èRui, un giocatore che dopo il campionato che ha fatto non può essere messo in discussione. Mathiasdeve dimostrare di valere la ...... dove si giocherà il posto col neo acquisto Mathias, si parla anche di Lazio per il terzino portoghese. Dove ritroverebbe Maurizio Sarri .Rui - Lazio, le ultime di calciomercato A ... Ag. Mario Rui: "Resta sicuramente al Napoli. Sarà titolare, Olivera deve dimostrare" Mario Giuffredi, agente di Politano Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Futuro Politano Da Napoli-Fiorentina in poi è venuto un po’ a m ...Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, di Politano, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Kiss Kiss Napoli: "Casale Piace ai club più importanti d'Itali ...