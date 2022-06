“Non ho parole”. Eva Henger, la notizia in diretta dalla D’Urso. Succede a un mese dal terribile incidente (Di venerdì 10 giugno 2022) Eva Henger è stata vittima di un terribile incidente lo scorso 29 aprile in Ungheria. Lei e il marito Riccardo Caroletti hanno rischiato la vita: erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, la loro figlia 13enne. Doveva trattarsi di una sorpresa, tuttavia durante il viaggio hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68. Dopo l’incidente Eva Henger ha raccontato quei momenti difficili. “La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Eva Henger è rimasta vigile ad assistere al ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Evaè stata vittima di unlo scorso 29 aprile in Ungheria. Lei e il marito Riccardo Caroletti hanno rischiato la vita: erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, la loro figlia 13enne. Doveva trattarsi di una sorpresa, tuttavia durante il viaggio hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68. Dopo l’Evaha raccontato quei momenti difficili. “La prima cosaè stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Evaè rimasta vigile ad assistere al ...

