Nessuna speranza per gli azzurri, l'Italia di Mancini non verrà ripescata in Qatar (Di venerdì 10 giugno 2022) La decisione resta oggetto di ricorso dinanzi al Comitato d'Appello della Fifa ma, a questo punto, svaniscono le speranze, pur minime, dell'Italia di essere ripescata ai Mondiale del Qatar che si disputeranno tra novembre e dicembre. Il ricorso era stato presentato dal Cile, la prima nazionale sudamericana esclusa dal Mondiale, che sperava di subentrare all'Ecuador, in caso di squalifica, ma anche gli azzurri speravano: il regolamento della Fifa infatti non prevede un automatismo in casi del genere, e l'Italia poteva vantare credenziali di ripescaggio in quanto nazionale con il ranking Fifa più alto tra quelle escluse dalla kermesse mondiale. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) La decisione resta oggetto di ricorso dinanzi al Comitato d'Appello della Fifa ma, a questo punto, svaniscono le speranze, pur minime, dell'di essereai Mondiale delche si disputeranno tra novembre e dicembre. Il ricorso era stato presentato dal Cile, la prima nazionale sudamericana esclusa dal Mondiale, che sperava di subentrare all'Ecuador, in caso di squalifica, ma anche glisperavano: il regolamento della Fifa infatti non prevede un automatismo in casi del genere, e l'poteva vantare credenziali di ripescaggio in quanto nazionale con il ranking Fifa più alto tra quelle escluse dalla kermesse mondiale.

