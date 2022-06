Ma voi le gomme le fate gonfiare ancora con la vecchia semplice (e meno sicura) aria

(Di venerdì 10 giugno 2022) In una stazione di servizio è possibile fare il pieno di benzina, gasolio, gas e magari, in quelle 'di ultima generazione', trovare persino un'area già predisposta per fare rifornimento, in futuro, di ...

In una stazione di servizio è possibile fare il pieno di benzina, gasolio, gas e magari, in quelle 'di ultima generazione', trovare persino un'area già predisposta per fare rifornimento, in futuro, di ...Nel guardare le gare di ogni weekend , però, quanti disi sono mai chiesti: 'Se mettessi delledi Formula 1 sulla mia auto , cosa succederebbe' Ebbene, il canale YouTube 'Driven Media' ha ... Quando termina l'obbligo delle gomme da neve Dei ragazzi inglesi lo hanno fatto veramente: hanno messo delle gomme di Formula 1 su un'auto stradale, il risultato è molto interessante ...Il responsabile delle Attività Rally della Casa milanese ci racconta come sono nati i pneumatici delle nuove reginette del Mondiale e in che modo è stata affrontata una gara così difficile come quella ...