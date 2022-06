LIVE Berrettini-Sonego 3-6 6-3 2-1, ATP Stoccarda in DIRETTA: break di Matteo in avvio di terzo set (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lorenzo sciupa l’ottima risposta non trovando il campo con il dritto. 15-15 In corridoio il dritto di Berrettini in uscita dal servizio. 15-0 Lunga la risposta di dritto di Sonego. 2-1 break Berrettini! Riesce a spostarsi sul dritto Matteo, che spara a tutta sul rovescio dell’avversario e va a prendere il break. 30-40 Servizio al corpo e dritto in avanzamento a segno per Lorenzo. 15-40 E’ dentro stavolta il dritto del torinese. 0-40 Tre palle break Berrettini. Continua a pasticciare Sonego, che spara out anche il rovescio. 0-30 Lungo il dritto del piemontese a campo aperto. Brutto errore per Lorenzo. 0-15 Non passa il dritto di Sonego. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Lorenzo sciupa l’ottima risposta non trovando il campo con il dritto. 15-15 In corridoio il dritto diin uscita dal servizio. 15-0 Lunga la risposta di dritto di. 2-1! Riesce a spostarsi sul dritto, che spara a tutta sul rovescio dell’avversario e va a prendere il. 30-40 Servizio al corpo e dritto in avanzamento a segno per Lorenzo. 15-40 E’ dentro stavolta il dritto del torinese. 0-40 Tre palle. Continua a pasticciare, che spara out anche il rovescio. 0-30 Lungo il dritto del piemontese a campo aperto. Brutto errore per Lorenzo. 0-15 Non passa il dritto di. Il ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Sonego 3-6 5-3 quarti di finale Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Sonego… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpStoccarda Ma che #derby è tra #Sonego e #Berrettini! Sfida combattutissima tra gli amic… - jackcliffords61 : Lorenzo Sonego vs Matteo Berrettini - Live Telecast - Boss Open [Video] - zazoomblog : LIVE Berrettini-Sonego 3-6 4-1 ATP Stoccarda in DIRETTA: break del numero 10 del mondo in avvio di secondo set -… - jackcliffords61 : Lorenzo Sonego vs Matteo Berrettini - Live Match - Boss Open [Video] -