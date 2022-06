“Io non vado, gliel’ho detto”. Buca alle nozze di Davide Silvestri. Proprio lei, l’amica del GF Vip (Di venerdì 10 giugno 2022) Miriana Trevisan e il matrimonio di Davide Silvestri. La showgirl è una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip invitate dall’attore e imprenditore. Il 3 luglio Davide sposerà Alessia Costantino. La proposta di nozze era arrivata Proprio durante l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Miriana è stata invitata insieme a pochi altri vipponi. Ecco di chi si tratta. Per la pagina Instagram Pipol Gossip: “Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Miriana Trevisan e il matrimonio di. La showgirl è una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip invitate dall’attore e imprenditore. Il 3 lugliosposerà Alessia Costantino. La proposta diera arrivatadurante l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Miriana è stata invitata insieme a pochi altri vipponi. Ecco di chi si tratta. Per la pagina Instagram Pipol Gossip: “Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da ...

