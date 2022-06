I 200 dipendenti di Ama che tornano “abili e arruolabili” dopo una visita medica

(Di venerdì 10 giugno 2022) Avevano presentato decine di certificati medici che, per l’appunto, certificavano la loro impossibilità a svolgere mansioni faticose a causa di dolorosi e cronici problemi alla schiena. Poi, però, le visite eseguite dal medico aziendale hanno evidenziato quello che è stato descritto come un vero e proprio miracolo a Roma: i 200Ama sono guariti, tutti insieme. È bastata, dunque, una sola notte affinché tutti i lavoratori coinvolti potessero finalmente riprendere il loro lavoro, abbandonando le scrivanie degli uffici dell’Azienda Municipale Ambiente della capitale.Amaa lavorounaDuecento persone, duecento lavoratori che nelle ultime settimane (e mesi) avevano presentato un certificato medico firmato dai rispettivi medici di base in cui ...

