Grosso ramo cade sulla Palio: attimi di paura Automobilista lo centra. Illesi lui e la moglie (Di venerdì 10 giugno 2022) Un Grosso ramo caduto sulla strada ha provocato un incidente che solo per una fortunata coincidenza non ha avuto conseguenze per le persone. E' successo sulla Palio, in direzione Siena, tra gli ... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Uncadutostrada ha provocato un incidente che solo per una fortunata coincidenza non ha avuto conseguenze per le persone. E' successo, in direzione Siena, tra gli ...

Pubblicità

gazzettaparma : L'auto di due coniugi fidentini colpita sulla via Emilia da un grosso ramo: «Che paura!» - fedemello : Tragedia sfiorata a Roma, un grosso ramo è caduto su due macchine, una delle quali in moto, con due persone dentro.… - Simmy882 : Colpo grosso contro i 'Kraken',un ramo del Battaglione Azov a Kharkov. Le forze speciali della Fed. Russa hanno mas… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #Attenzione - Via di Casal del Marmo ?????? traffico rallentato in prossimità di Via della Palmarola ? Grosso ram… - AloiseAndrea : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #Attenzione - Via di Casal del Marmo ?????? traffico rallentato in prossimità di Via della Palmarola ? Grosso ram… -