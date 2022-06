Grana Padano | la Lega distribuisce pezzi di formaggio con l' adesivo del partito | è bufera

(Di venerdì 10 giugno 2022) È partita la campagna elettorale e con lei tutte le varie strategie di comunicazione. E laddove il programma non è sufficiente i partiti mettono in campo anche le eccellenze del...

sbonaccini : Che caduta di stile! Il Grana Padano non appartiene ad un partito, ma e’ patrimonio dell’umanità! - repubblica : La Lega a Piacenza distribuisce Grana Padano con l'adesivo del partito. L'ira del consorzio - carlosibilia : Invece di regalare Grana Padano, la Lega potrebbe restituire i 49 milioni di euro. La butto li eh - Beppego1 : RT @carlosibilia: Invece di regalare Grana Padano, la Lega potrebbe restituire i 49 milioni di euro. La butto li eh - InfinitoIsacco : RT @carlosibilia: Invece di regalare Grana Padano, la Lega potrebbe restituire i 49 milioni di euro. La butto li eh -

La Lega si è ricordata del metodo Lauro e lo ha riproposto, aggiornato al presente, distribuendo confezioni dicon su scritto "Vota Lega". È accaduto a Piacenza, un paio di giorni fa, in ...Roma, 9 giu. " Ancora una volta una sentenza tutela la denominazione d'origine protettanella sua indissolubile unicità. Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutelasi è dovuto rivolgere per il reiterato illecito utilizzo del termineda parte della ...VENEZIA - La denominazione "Grana" può essere accostata solo all'aggettivo "Padano" «e ogni altro uso è improprio»: questo, in sintesi, ha stabilito il Tribunale di Venezia a cui si era rivolto il Con ...BOLOGNA - Il Grana è solo Padano: è quanto stabilito dalla nuova sentenza a favore della Dop. Lo segnala il consorzio di tutela. Il Tribunale di Venezia, a cui il consorzio si è dovuto rivolgere per i ...