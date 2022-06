Forza Chiara Ferragni, ora tocca a lei: stavolta un post su Instagram non basta! (Di venerdì 10 giugno 2022) Non amo particolarmente il marchio “Chiara Ferragni” o “Ferragnez” perché sono un modello consumistico; una vittoria del mondo della moda, dell’apparire in un’epoca in cui altri modelli (quelli del volontariato; della politica; della storia; della lotta alla mafia etc) sono scomparsi. Qualche mese fa in viaggio con dei 17enni ho scoperto che non solo non conoscevano Peppino Impastato ma non sapevano nemmeno chi fosse Che Guevara. Il rivoluzionario cubano è ormai roba da boomer o giù di lì. La mia generazione (sono nato nel 1975) è cresciuta con altri “influencer”: molti di noi hanno avuto le loro opinioni influenzate da Gherardo Colombo e Saverio Borrelli con il suo “Resistere! Resistere! Resistere!”; da Impastato grazie al film I cento passi e la canzone dei Modena City Ramblers; da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; da don Luigi Ciotti e don Oreste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Non amo particolarmente il marchio “” o “Ferragnez” perché sono un modello consumistico; una vittoria del mondo della moda, dell’apparire in un’epoca in cui altri modelli (quelli del volontariato; della politica; della storia; della lotta alla mafia etc) sono scomparsi. Qualche mese fa in viaggio con dei 17enni ho scoperto che non solo non conoscevano Peppino Impastato ma non sapevano nemmeno chi fosse Che Guevara. Il rivoluzionario cubano è ormai roba da boomer o giù di lì. La mia generazione (sono nato nel 1975) è cresciuta con altri “influencer”: molti di noi hanno avuto le loro opinioni influenzate da Gherardo Colombo e Saverio Borrelli con il suo “Resistere! Resistere! Resistere!”; da Impastato grazie al film I cento passi e la canzone dei Modena City Ramblers; da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; da don Luigi Ciotti e don Oreste ...

