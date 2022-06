Fiumicino, dal 18 giugno al via il piano estivo di raccolta dei rifiuti: potenziato il servizio sui lungomare (Di venerdì 10 giugno 2022) Fiumicino – “Come preannunciato qualche giorno fa, il Comune di Fiumicino ha deciso, in accordo con Ati, di potenziare il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nei lungomare delle località di Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Maccarese, Fregene e Passoscuro che nei mesi estivi vedono un aumento di frequentatori e villeggianti”. A parlare è l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini. “Dal 18 giugno al 18 settembre, ci sarà un potenziamento – spiega – del calendario di raccolta delle frazioni di umido, plastica, carta, vetro e indifferenziato per gli stabilimenti balneari, gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, le pizzerie, i bar e le utenze turistiche commerciali anche stagionali che si ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– “Come preannunciato qualche giorno fa, il Comune diha deciso, in accordo con Ati, di potenziare ildiporta a porta deineidelle località di, Isola Sacra, Focene, Maccarese, Fregene e Passoscuro che nei mesi estivi vedono un aumento di frequentatori e villeggianti”. A parlare è l’assessore all’Ambiente del Comune di, Roberto Cini. “Dal 18al 18 settembre, ci sarà un potenziamento – spiega – del calendario didelle frazioni di umido, plastica, carta, vetro e indifferenziato per gli stabilimenti balneari, gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, le pizzerie, i bar e le utenze turistiche commerciali anche stagionali che si ...

