Esami di Stato, quasi 11 mila studenti per la prova di maturità in Abruzzo (Di venerdì 10 giugno 2022) L'Aquila - Sono 10.916 gli studenti che in Abruzzo inizieranno, con la prima prova scritta, gli Esami di maturità: 10.611 sono interni e 305 sono candidati esterni. Negli istituti statali i candidati interni sono 2.225, gli esterni 70; nelle scuole paritarie sono rispettivamente 29 e 13. A livello territoriale, il maggior numero di candidati è nella provincia di Chieti, 3.262, seguita da quella di Pescara, 3.040; poi ci sono Teramo 2.337 e L'Aquila 2.277. Per quanto riguarda gli Esami del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, i candidati sono 11.536, di cui 11.487 interni e 49 esterni. A livello territoriale, gli studenti che sosterranno l'esame sono 3.359 nel Chietino, 3.060 nel Pescarese, 2.723 nel Teramano e 2.394 nell'Aquilano.

