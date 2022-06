Chelsea, Dt Cech: “Non mi aspetto l’addio di Lukaku. Penso che farà una grande stagione qui” (Di venerdì 10 giugno 2022) Romelu Lukaku dopo la stagione negativa vissuta nel Chelsea, potrebbe tornare alla corte della società nerazzurra, secondo varie voci di mercato. Ai microfoni di Sky Sport UK, però, il direttore tecnico, Petr Cech, ha spiegato di avere grande fiducia nel belga e di non aspettarsi un suo addio: “Personalmente credo che Romelu avrà una grande stagione il prossimo anno qui. Lo scorso anno abbiamo visto quanto è forte all’inizio della stagione, quando era appena arrivato. Poi sfortunatamente si è fatto male contro l’Aston Villa e tutto si è rallentato, anche perché ha preso il Covid. Ho piena fiducia che si riprenderà e avrà una stagione forte”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Romeludopo lanegativa vissuta nel, potrebbe tornare alla corte della società nerazzurra, secondo varie voci di mercato. Ai microfoni di Sky Sport UK, però, il direttore tecnico, Petr, ha spiegato di averefiducia nel belga e di non aspettarsi un suo addio: “Personalmente credo che Romelu avrà unail prossimo anno qui. Lo scorso anno abbiamo visto quanto è forte all’inizio della, quando era appena arrivato. Poi sfortunatamente si è fatto male contro l’Aston Villa e tutto si è rallentato, anche perché ha preso il Covid. Ho piena fiducia che si riprenderà e avrà unaforte”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Chelsea, Dt #Cech: 'Non mi aspetto l'addio di #Lukaku. Penso che farà una grande stagione l'anno prossimo qui' - ale_taia : RT @sportface2016: #Chelsea, Dt #Cech: 'Non mi aspetto l'addio di #Lukaku. Penso che farà una grande stagione l'anno prossimo qui' https:/… - MatttACM : RT @sportface2016: #Chelsea, Dt #Cech: 'Non mi aspetto l'addio di #Lukaku. Penso che farà una grande stagione l'anno prossimo qui' https:/… - YBah96 : RT @sportface2016: #Chelsea, Dt #Cech: 'Non mi aspetto l'addio di #Lukaku. Penso che farà una grande stagione l'anno prossimo qui' https:/… - MarcoStep92 : RT @sportface2016: #Chelsea, Dt #Cech: 'Non mi aspetto l'addio di #Lukaku. Penso che farà una grande stagione l'anno prossimo qui' https:/… -