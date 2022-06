Berrettini-Sonego oggi, ATP Stoccarda 2022: orario, tv, programma in chiaro, streaming (Di venerdì 10 giugno 2022) Manca sempre meno al derby tricolore tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. I due azzurri si affronteranno infatti quest’oggi nei quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda in un incontro che si preannuncia ricco di spettacolo. Il romano partirà sicuramente con i favori del pronostico, ma non sono da escludere eventuali sorprese. Tra Berrettini e Sonego non ci sono precedenti. Lo scontro tra i due italiani sarà il secondo match di giornata sul campo centrale (prima di loro, ovvero alle 11:00, scenderanno in campo il francese Benjamin Bonzi e il tedesco Oscar Otte). La sfida si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle 12.55), Sky Sport tennis (canale 205) e SuperTennisTV (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Manca sempre meno al derby tricolore tra Matteoe Lorenzo. I due azzurri si affronteranno infatti quest’nei quarti di finale dell’ATP 250 diin un incontro che si preannuncia ricco di spettacolo. Il romano partirà sicuramente con i favori del pronostico, ma non sono da escludere eventuali sorprese. Tranon ci sono precedenti. Lo scontro tra i due italiani sarà il secondo match di giornata sul campo centrale (prima di loro, ovvero alle 11:00, scenderanno in campo il francese Benjamin Bonzi e il tedesco Oscar Otte). La sfida si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle 12.55), Sky Sport tennis (canale 205) e SuperTennisTV (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in ...

