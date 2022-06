Atp Stoccarda, Berrettini batte Sonego e va in semifinale (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini, al rientro in campo dopo l’infortunio e l’operazione alla mano, si qualifica per la semifinale del torneo Atp sull’erba di Stoccarda. Il tennista romano si è imposto nel derby con Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Ora affronterà il tedesco Oscar Otte, approdato in semifinale grazie al ritiro del francese Benjamin Bonzi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Matteo, al rientro in campo dopo l’infortunio e l’operazione alla mano, si qualifica per ladel torneo Atp sull’erba di. Il tennista romano si è imposto nel derby con Lorenzoin tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Ora affronterà il tedesco Oscar Otte, approdato ingrazie al ritiro del francese Benjamin Bonzi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

