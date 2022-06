Atp Stoccarda 2022: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 11 giugno con Berrettini (Di venerdì 10 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Stoccarda 2022 che giunge sabato 11 giugno alle semifinali. Con Matteo Berrettini in campo, visto che il fuoriclasse italiano è riuscito a raggiungere al suo rientro dopo l’infortunio proprio la semifinale in cui sfiderà, alle ore 11.30, il tedesco Otte, padrone di casa che avrà grande supporto. A seguire, invece, in campo Murray che è riuscito a battere a sorpresa Tsitsipas. Di seguito la programmazione. CENTER COURT ore 11.30 Otte vs (2) Berrettini non prima delle ore 15 Murray vs Fucsovics o Kyrgios SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Il, glie l’didel torneo Atp diche giunge11alle. Con Matteoin campo, visto che il fuoriclasse italiano è riuscito a raggiungere al suo rientro dopo l’infortunio proprio la semifinale in cui sfiderà, alle ore 11.30, il tedesco Otte, padrone di casa che avrà grande supporto. A seguire, invece, in campo Murray che è riuscito a battere a sorpresa Tsitsipas. Di seguito lazione. CENTER COURT ore 11.30 Otte vs (2)non prima delle ore 15 Murray vs Fucsovics o Kyrgios SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : Derby italiano a Stoccarda: chi va in semifinale? ???? Scopri di più: - sportface2016 : #AtpStoccarda: programma e orari semifinali sabato #11giugno con #Berrettini - sportal_it : ATP Stoccarda, Andy Murray è tornato: eliminato in due set Tsitsipas - infoitsport : Atp Stoccarda, Berrettini fa suo il derby con Sonego: vola in semifinale con Otte - infoitsport : Tennis, Atp Stoccarda: Berrettini in semifinale, battuto Sonego -