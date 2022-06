Violentava giovani pazienti | medico arrestato - Cronaca - quotidiano net

Advertising

Violentava giovani pazienti: medico arrestato

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'infettivologo Marco D'Annunzio "sfruttava la propria qualifica di medico esercente un pubblico servizio" per conquistare la fiducia dellepazienti "al fine di consumare, nel modo più ...Il 57enne avrebbe anche adescato diversevittime sui social network in diverse città del nord Italia tra cui Milano, Padova e Genova. Contro l'uomo, pregiudicato per reati di violenza ... Violentava giovani pazienti: medico arrestato L’infettivologo Marco D’Annunzio "sfruttava la propria qualifica di medico esercente un pubblico servizio" per conquistare la fiducia delle giovani pazienti "al fine di consumare, nel modo più ...La testimonianza: "Avevo fiducia in lui, non ho trovato la forza di oppormi. Sono fuggita in bicicletta, avevo paura" ...