Vaiolo scimmie: Oms, 'no vaccinazione di massa, in arrivo linee guida' (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 8 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità sconsiglia la vaccinazione di massa contro il Vaiolo delle scimmie", ha ribadito il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 8 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità sconsiglia ladicontro ildelle", ha ribadito il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico...

Advertising

repubblica : Vaiolo delle scimmie, l'ipotesi di una trasmissione anche nell'aria. Gli Usa: 'Mettete la mascherina' [di Donatella… - AlexBazzaro : Il vaiolo delle scimmie non se l’era filato nessuno. Riproviamo con animali diversi. ?? - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - Mariann26627134 : RT @itsmeback_: E dopo il vaiolo delle scimmie, benvenuto colera! Uff, ma gli alieni quando? - xenonian1 : RT @barbarab1974: Per velocizzare …. non potreste già fare il vaccino contro il vaiolo delle scimmie ??!? Su forzaaaaaaaaa non abbiate tim… -