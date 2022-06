Un posto al sole | trama 10 giugno 2022 | un consiglio sbagliato

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ad Unal, Elvira rischierà di mettere ulteriormente a repentaglio Raffaele e la sua famiglia. Il portiere di Palazzo Palladini, stando alladi venerdì 10, sarà così angosciato e disperato da decidere di aprire il suo cuore alla donna. Il marito di Ornella, di recente, infatti, è stato avvicinato dagli scagnozzi di Lello Valsano che lo hanno apertamente minacciato e ricattato. I criminali, in particolare, pretendono che Raffaele sottragga ad Eugenio tutte le informazioni relative agli arresti degli affiliati al clan Argento per scoprire chi sia il pentito che li ha incastrati. Se lui non copierà i dati contenuti nel computer di Nicotera su una chiavetta Usb e gliela consegnerà, allora non esiteranno a fare del male ad Ornella e ad altri membri della sua ...

Advertising

riccio_m : Da Servillo a Un posto al sole: cinema, teatro e tv a Napoli - Nat_Casatelli : RT @Moonlightshad1: Cari sceneggiatori di Un posto al sole, che razza di messaggio è quello del suocero di un magistrato anticamorra che vi… - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - GBauboy : RT @GBauboy: mi manca conoscere persone nuove, parlare fino a tardi con sconosciuti del più e del meno. mi mancano alcune delle persone che… - BabbaiFabry : RT @Moonlightshad1: Cari sceneggiatori di Un posto al sole, che razza di messaggio è quello del suocero di un magistrato anticamorra che vi… -

Il vermentino delaccompagna carpacci e fritti. A conquistare tutti, però, sono i ricci di ... poi, nasconde una spiaggia riparata, l'acqua è bassa e ci si può rilassare al. Indossata la ...Stintino è ilche amo e dove vivo e lavoro da sempre tutto l'anno. Mi ha dato grandi ... attività, necessità e iniziative che non si muovono certo dae per inerzia ma solo con il certosino ...Infermieri al posto dei medici di famiglia ... anche se si inseriscono in un contesto di precedenti esternazioni che denotano non solo la mancata conoscenza dei reali problemi e della concreta ...Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas in onda il 17 giugno preannunciano nuovi colpi di scena.