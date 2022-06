Ultime Notizie Roma del 09-06-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 giugno 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione mai ritrovati sulle nostre frequenze nuovamente il conflitto in Ucraina in primo piano c’è la possibilità di una ripresa del negoziato per arrivare al cessate il fuoco l’ha fatto sapere ieri il ministro degli Esteri turco durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con omologo russo sergej lavrov che ha assicurato che non sei pronta a lavorare per mettere in sicurezza uscita delle navi dei porti dell’Ucraina siamo pronti ha detto a collaborare con i nostri omologhi turchi su questo lunga pagina dedicata la cronaca ieri un uomo ha ferito in caso una donna forse la convivente sembra con delle coltellate se poi barricato in un appartamento a Cologno Monzese S vigili del fuoco la donna è stata trovata ferita sul balcone su corsa con un autoscale portato in salvo per essere curata dal personale del 118 ...