Ultime Notizie – Patente e revisione | quando scade l’ultima proroga

Il 29 giugno termineranno le proroghe relative all'emergenza Covid relativamente a documenti e adempimenti per la circolazione stradale. Patenti e revisioni, quindi, dovranno essere in regola con le scadenze ordinarie. La scadenza del 29 giugno è importante per le visite mediche di rinnovo delle patenti, delle Cqc (carte di qualificazione per i conducenti professionali di mezzi pesanti) e dei Cfp (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose. Già esclusi dalla proroga coloro che guidavano con una Patente o Cqc non italiana, perché in questo caso contavano i rinvii previsti per l'emergenza Covid dalla Ue, già tutti scaduti, ricorda Studio Cataldi. Fogli rosa e revisioni Le stesse regole valgono per le proroghe delle scadenze dei fogli rosa: quelle comprese fra il ...

