Advertising

cmdotcom : #Calciomercato #Salernitana, #Mazzocchi verso l'addio: lo vogliono quattro club, piace anche in #PremierLeague [… - NapoliFCNews : Salernitana, Mazzocchi: “Mi ispiro a Di Lorenzo” #ForzaNapoliSempre #SSCN #AvantiNapoli - TuttoSalerno : Antonelli (ds Monza): 'Ho provato a prendere Mazzocchi, ma la Salernitana...' - TuttoSalerno : Salernitana, Mazzocchi punto fermo da cui ripartire - NapoliFCNews : Mazzocchi: “Devo ancora realizzare quanto è accaduto. Mi ispiro a Di Lorenzo” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -

Calciomercato.com

Questa è ladi Iervolino, non di Sabatini: lui proponeva e io decidevo". Sabatini gli risponde. Su Coulibaly e il caso nato dalla commissione da pagare al suo agente, su cui è nato il ......… Io sono una sorta di poeta o sognatore, ma sono molto pragmatico e so perfettamente quali sono i giocatori che possono venire con entusiasmo a giocare a Salerno: sono i, ... Salernitana, Mazzocchi verso l'addio: lo vogliono quattro club, piace anche in Premier L'attrattiva Europa avrebbe potuto accelerare l'intesa e in questo momento non avrebbero fretta di chiudere né il giocatore (in attesa di propiste dall'estero), né la Salernitana, che non ritiene adeg ...Indossare la maglia granata è un privilegio, senza le motivazioni necessarie prenderemo le dovute decisioni” ha dichiarato l’amministratore delegato Maurizio Milan che, contestualmente, pare abbia bli ...