Roma, il Lione offre Aouar (Di giovedì 9 giugno 2022) Come riporta Il Tempo, il nome di Houssem Aouar non è passato inosservato a Trigoria: il classe ’98 di proprietà del Lione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Come riporta Il Tempo, il nome di Houssemnon è passato inosservato a Trigoria: il classe ’98 di proprietà del...

Advertising

FBiasin : “Dopo la grande prova in azzurro il 18enne #Gnonto è nel mirino di molti club: Bruges, Anderlecht, Ajax, Psv, Fribu… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, proposte dal Lione: Tiago Pinto ci pensa ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - romanewseu : La Roma continua la ricerca dei centrocampisti: offerto a Pinto Aouar del Lione ?? - siamo_la_Roma : ???? Per il centrocampo è stato offerto #Aouar ?? Contratto in scadenza con il #Lione nel 2023 ?? Quanto lo valuta il c… - Stevenreeva7 : @li_lione @MarcoCorrera @moruz87 @FBiasin Devi togliere anche i 7 di Zaniolo, piazzati senza senso in quel post. An… -

La Juve ha scelto: Molina e Emerson sulle fasce ... Emerson Palmieri , di rientro al Chelsea dal prestito al Lione . Non rientra nei piani di Tuchel e ...la trattativa e portare a Torino un giocatore seguito e apprezzato già quando era alla Roma . Più ... Milan, interesse per Raspadori Tutte le trattative del 9 giugno ... trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre ... Per la fascia destra invece il nome nuovo è quello di Leo Dubois, classe '94 di proprietà del Lione. Calciomercato Roma, proposte dal Lione: Tiago Pinto ci pensa Footballnews24.it UFFICIALE - Lacazette è un nuovo calciatore del Lione «L’Olympique Lyonnais è molto orgoglioso e molto felice di annunciare il ritorno nel club del suo attaccante Alexandre Lacazette per le prossime tre stagioni. Al termine del contratto con il club ingl ... La Roma continua la ricerca dei centrocampisti: offerto a Pinto Aouar del Lione ROMA PINTO AOUAR – La Roma continua a scandagliare il mercato in giro per l’Europa alla ricerca di un centrocampista. Il gm Tiago Pinto vuole regalare il regista che Josè Mourinho chiede fin dal suo a ... ... Emerson Palmieri , di rientro al Chelsea dal prestito al. Non rientra nei piani di Tuchel e ...la trattativa e portare a Torino un giocatore seguito e apprezzato già quando era alla. Più ...... trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus,, Napoli e tutte le altre ... Per la fascia destra invece il nome nuovo è quello di Leo Dubois, classe '94 di proprietà del«L’Olympique Lyonnais è molto orgoglioso e molto felice di annunciare il ritorno nel club del suo attaccante Alexandre Lacazette per le prossime tre stagioni. Al termine del contratto con il club ingl ...ROMA PINTO AOUAR – La Roma continua a scandagliare il mercato in giro per l’Europa alla ricerca di un centrocampista. Il gm Tiago Pinto vuole regalare il regista che Josè Mourinho chiede fin dal suo a ...