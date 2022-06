Ragazza di 15 anni si lancia dalla finestra e muore, aveva perso un genitore (Di giovedì 9 giugno 2022) Un fatto che provoca dolore e disperazione. Un gesto inaspettato, inspiegabile. Una giovane vita spezzata. Una Ragazza di appena 15 anni si è tolta la vita, questa mattina. Lo ha fatto gettandosi dal sesto piano della propria abitazione. La tragedia, come riporta QdS.it, si è consumata in una via centrale di Catania. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vittima avesse alcuni problemi psicologici forse acuiti dalla perdita di un genitore. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, la polizia e i vigili del fuoco. La linea anti suicidi Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco ... Leggi su sicilia.news (Di giovedì 9 giugno 2022) Un fatto che provoca dolore e disperazione. Un gesto inaspettato, inspiegabile. Una giovane vita spezzata. Unadi appena 15si è tolta la vita, questa mattina. Lo ha fatto gettandosi dal sesto piano della propria abitazione. La tragedia, come riporta QdS.it, si è consumata in una via centrale di Catania. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vittima avesse alcuni problemi psicologici forse acuitiperdita di un. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, la polizia e i vigili del fuoco. La linea anti suicidi Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco ...

